Waghalsiges Überholmanöver

Bergstraße.Die Polizei sucht nach Zeugen, mit deren Aussagen sich ein Geschehen am Sonntagnachmittag bei Bürstadt erhellen lässt.

Gegen 15.15 Uhr überholte der Fahrer eines bislang unbekannten roten Pkw zwischen dem „Bürstädter Kreisel“ und Riedrode einen langsam fahrenden Mähdrescher. Dabei benutzte er teilweise die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer eines in Richtung Worms fahrenden schwarzen Audi A 6 musste, um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er die rechten Leitplanken. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Bensheim fort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06026 / 94400 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018