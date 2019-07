Waldbrandgefahr: Grillplätze in der Region gesperrt

Bergstraße.Die Sommerhitze hat auch ihre Schattenseiten: In der Region sind derzeit Grillplätze und -hütten gesperrt. Der Grund ist die enorme Gefahr von Waldbränden. In Hessen gilt seit Dienstag zweithöchste Warnstufe. Das Wiesbadener Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Rauchen im Wald strengstens verboten ist. Ein Risiko stellen unter anderem auch achtlos aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippen dar – abgesehen davon, dass die Stummel ganz grundsätzlich in den Müll und nicht in die Umwelt gehören. red/ BILD: dpa

