Walter Öhlenschläger führt die Freien Wähler in den Wahlkampf

Bergstraße.„Große Zufriedenheit der Mitglieder und Vollgas für die Kommunalwahl 2021“ – dieses Resümee ziehen die Freien Wähler Bergstraße von ihrer Jahreshauptversammlung. Unter Einhaltung der coronabedingten Hygienemaßnahmen waren die Ortsverbände im Gasthof Jäger in Heppenheim-Erbach zusammengekommen.

Walter Öhlenschläger aus Groß-Rohrheim als Vorsitzender und Karl-Heinz Szych aus Fürth als sein Stellvertreter wurden einstimmig wiedergewählt. Auch die Schriftführerposition wurde ohne Gegenstimmen mit Norbert Golzer besetzt. Doris Öhlenschläger aus Groß-Rohrheim, die seither Beisitzerin war, wurde zur Schatzmeisterin, Hermann Rech aus Abtsteinach und Klaus-Dieter Schmidt aus Gorxheimertal zu Beisitzern gewählt. Auch diese Entscheidungen erfolgten einstimmig.

Öhlenschläger bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die seither geleistete Arbeit. Unter dem Beifall der Anwesenden wurde der langjährige Geschäftsführer, Hermann Rech, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Myriam Lindner, stellvertretende Vorsitzende der Kreistagsfraktion, gab zuvor einen detaillierten Überblick über die Arbeit der Kreistagsabgeordneten.

Auch im fünften Jahr der laufenden Wahlperiode seien es die Freien Wähler, die im Kreistag mit ihrer Vielzahl von Anträgen die Impulse geben und entsprechende Akzente setzen, führte sie aus.

Neben der Digitalisierung gehörten dazu die umfassende Anpassung der Vereinsförderung, die Initiierung des neuen Radwegekonzeptes, die Aktivierung der Familienkarte Hessen, der Ausbau der Infrastruktur im Kreisgebiet, die bessere Transparenz in der mittlerweile jährlichen Berichterstattung bei Infrastrukturprojekten und vieles mehr. Die Freien Wähler hätten in dieser Wahlperiode deutlich gezeigt, „was eine kleine aber aktive Fraktion“ für den Kreis und seine Bürger leisten könne, zeigte sich Lindner sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit im Kreistag.

Ausdrücklich gelobt werden die Bemühungen des Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) bei den Projekten Landschaftspflegeverband und Biodiversität. „Beide Themen gehen auf Initiativen der Freien Wähler zurück, was uns schon ein bisschen stolz macht“, unterstrich Vorsitzender Öhlenschläger die Natur- und Umweltkompetenz der Freien Wähler. Manchmal dauere es eben etwas länger, bis Kreistag und Kreisverwaltung von den Vorteilen beziehungsweise der Nachhaltigkeit bestimmter Anträge überzeugt seien.

„Mit bis dato über 70 Anträgen und Anfragen in der laufenden Legislaturperiode sind die Freien Wähler mit großem Abstand die fleißigste Fraktion im Kreistag Bergstraße. Wir sehen uns auf einem guten Weg und wollen diesen Rückenwind mit in den Kommunalwahlkampf 2021 nehmen“, so Walter Öhlenschläger abschließend. red

