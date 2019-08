Wandern gegen Brustkrebs

Bergstraße.Die Initiative Pinktrails.de bietet seit vier Jahren Wanderungen im Odenwald, an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Gebiet an. Dadurch sammelt sie Spenden für den Kampf gegen den Brustkrebs. Nach der Wanderung entscheidet jeder Teilnehmer für sich über die Höhe seiner Spende, die von ihm zu 100 Prozent direkt an „Brustkrebs Deutschland“ überwiesen wird.

Es gibt in diesem Jahr noch zwei interessante Wanderungen an der Bergstraße, die sich über etwa 15 Kilometer erstrecken.

Am Sonntag, 8. September, gibt es eine Rundwanderung – die „Schloss-Heiligenberg-Schleife“. Bei Seeheim-Jugenheim geht es durch malerische Streuobstwiesen, über hügelige Landschaften und durch uralten Mischwald. Einkehr ist in „Annettes Gastronomie“ auf dem Heiligenberg.

Am Donnerstag, 3. Oktober, steht die „Schönberger Schleife“ auf dem Programm. Von Bensheim aus geht es auf dem Höhenweg hoch hinaus durch Wiesen und Wälder bis nach Heppenheim in die Weinberge, wo in der Winzergenossenschaft auf dem Erlebnispfad „Wein und Stein“ gefeiert wird. Einkehr ist im Gasthaus „Zur Rose“ in Unterhambach. red

