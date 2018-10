Wandern mit GPS-Nutzung

Bergstraße.GPS (Global Positioning System) ist ein Navigationssystem, das beim Wandern über Entfernung, Geschwindigkeit und Wegstrecke informiert, indem es Satellitensignale auswertet.

Außerdem dient es der Orientierung: Der Wanderer erkennt, wo er sich gerade aufhält und wie weit er vom Ziel entfernt ist.

Ein Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) in Zusammenarbeit mit dem Odenwaldklub informiert über die Funktionsweise des GPS und leitet zum praktischen Einsatz an.

Teilnehmer sollten mit wetterfester Kleidung, gutem Schuhwerk und Verpflegung kommen. Die Wanderung findet am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr in Lautertal am Wanderheim des OWK (Knodener-Kopf-Straße 3). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018