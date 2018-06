Anzeige

Bergstraße.Der Nibelungensteig besteht jetzt seit zehn Jahren und ist Thema einer Artikelserie in dieser Zeitung. Im Rahmen der Jubiläumswanderungen „10 Jahre Nibelungensteig“ muss man am Sonntag, 1. Juli, als Wanderfan ganz früh aus den Federn. Bei der Sonnenaufgangswanderung geht es um 4.30 Uhr in Zwingenberg am Löwenplatz los. Geführt wird die Wanderung von Michael Kauer, Ranger des Unesco- Global-Geoparks Bergstraße-Odenwald. Das frühe Aufstehen wird allerdings belohnt, verspricht der Veranstalter. Die Wandergruppe erwartet nach einem kurzen Aufstieg ein unvergesslicher Moment in den Weinbergen. Neben einem gemütlichen Frühstück werden die Wanderer von den ersten Sonnenstrahlen begrüßt und sind dabei, wenn Bergstraße und Ried erwachen.

Infos und Anmeldung: Tourist-Information Nibelungenland, Altes Rathaus, Marktplatz 1, 64653 Lorsch, Telefon 06251 / 175260, E-Mail: info@nibelungenland.net. cf