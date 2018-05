Anzeige

Bergstraße.Der Nibelungensteig, ein zertifizierter Wanderweg, der auch durch den Kreis Bergstraße führt, feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Im Rahmen des Jubiläums werden verschiedene interessante Touren angeboten. Die nächste führt am 10. Juni (Sonntag) über die dritte Etappe des Nibelungensteigs von Lindenfels über die Walburgiskapelle bei Weschnitz bis nach Grasellenbach.

Eine „Single-Wanderung“ am 16. Juni (Samstag) soll aktive Singles aus der Region ansprechen. „Bei der gemeinsamen Einkehr in einem Ausflugslokal lernt man in kurzer Zeit viele neue Menschen kennen“, so der Veranstalter. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kurhaus in Grasellenbach.

Tour für Mensch und Hund

Ebenfalls am 16. Juni findet eine Gesundheitswanderung statt. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Wanderparkplatz „Kapellenberg“ bei Fürth-Weschnitz. Am 17. Juni (Sonntag) gibt es eine „Krimiwanderung mit Hund“, die Zwei- und Vierbeiner auf die Spuren der Nibelungen führt. Gemeinsam sammeln Mensch und Hund Beweise und lösen Rätsel. Treffpunkt ist der Naturparkparkplatz „Felsenquelle“ am Hiltersklingerweg in Grasellenbach-Hammelbach. zg