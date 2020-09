Warnstreik im Kreis zum Monatsende

Bergstraße.Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi am morgigen Donnerstag (24.) erstmals auch in Hessen zu Warnstreiks auf. Der Schwerpunkt liege dabei auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit, teilte Verdi am Dienstag mit. Im Kreis Bergstraße, seien zwar für diese Woche Donnerstag und Freitag keine Streiks geplant, „allerdings für Ende des Monats“, wie Armin Loew, Verdi-Sprecher und Fachbereichssekretär für Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen sowie Sozialversicherung für den Bezirk Südhessen, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. „Die Warnstreiks der Gesundheitseinrichtungen werden regional dezentral stattfinden“, ergänzt Loew. Genauere Informationen zu den Warnstreiks in Heppenheim, Erbach und Darmstadt sollen Anfang der kommenden Woche folgen. ssr

