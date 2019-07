Warnung vor Bad im Rhein: „Das ist saugefährlich“

Bergstraße.Die Sonne glitzert über dem Rhein. Vogelgezwitscher liegt in der Luft. Bis dicht ans Ufer stehende Bäume spenden ausreichend Schatten. Neben zeltenden Urlaubern sind es Spaziergänger, Radfahrer, Angler und Schwimmer, die die Ufer des Rheins bevölkern. Was auf den ersten Blick wie ein idyllisches Naherholungsgebiet aussieht, birgt einiges an Gefahren. Besonders Schwimmer begeben sich nicht

...