Warnung vor betrügerischen Mails

Südhessen.Der Energieversorger Entega warnt vor betrügerischen Mahnschreiben vom Absender „Inkassobüro Aleksander & Co KG“, die derzeit bei einigen Kunden eingehen würden. „Dieses Büro wurde nicht von uns beauftragt und handelt vermeintlich in betrügerischer Absicht“, so Entega-Unternehmenssprecher Michael Ortmanns. Kunden sollten des Unternehmens keinerlei Zahlungen leisten und auch keine weiteren Daten angeben, rät die Entega.

Bundesweit seien in den vergangenen Tagen Mahnschreiben des „Inkassobüro Aleksander & Co KG“ wegen angeblich nicht bezahlter Rechnungen im angeblichen Auftrag von unterschiedlichen Energieversorgungsunternehmen eingegangen, die nicht von den jeweiligen Unternehmen beauftragt waren, heißt es in der Pressemitteilung des Energieversorgers. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019