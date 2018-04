Warnungen genau auf den Punkt

Anzeige

Zweimal jährlich erfolgt ein Probealarm mit dem Katastrophenwarnsystem „Katwarn“. Heute ist es wieder soweit. Die Übermittlung von amtlichen Warnungen mittels Katwarn getestet. An dem Probealarm nehmen neben dem Kreis Bergstraße auch folgende Landkreise teil: Darmstadt-Dieburg, Fulda, Groß-Gerau, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Odenwald, Offenbach, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner, Hersfeld- Rotenburg, Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis, Schwalm-Eder- Kreis, Landkreis Kassel.

Kurz nach 10 klingelt’s

Alle angemeldeten Personen erhalten kurz nach 10 Uhr auf ihrem Smartphone oder Handy eine Probewarnung. Wenn am Mittwoch gegen 10 Uhr bei Nutzern des Handy-Warnsystems Katwarn in Hessen die Mobiltelefone klingeln, dann gibt es also keinen Grund zur Unruhe, da es sich lediglich um einen Test handelt. „Wer gewarnt ist, kann sich und seine Angehörigen im Ernstfall schützen. Im Unterschied zur klassischen Sirene werden mit der App Katwarn zusätzlich auch Verhaltenshinweise übermittelt. Neben diesen Verhaltenshinweisen wird auch automatisch über besondere Wettersituationen vom Deutschen Wetterdienst informiert. Heutzutage hat fast jeder fast immer sein Smartphone dabei. Das ist die beste Voraussetzung, flächendeckend und rechtzeitig vor Gefahren zu warnen“, wirbt Ralf Ackermann, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, für die kostenlose App Katwarn.

„Und Probealarme helfen nicht nur regelmäßig, die Funktion des Systems zu prüfen. Sie halten bei den Nutzern auch das Bewusstsein für die App wach, so dass beim Wechsel des Smartphones Katwarn auch erneut installiert wird“, erläutert Ackermann weiter. Die Anmeldung und Nutzung des Warnsystems mit dem Smartphone oder Handy ist freiwillig und kostenlos.