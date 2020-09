Was tun angesichts von Negativzinsen?

Bergstraße.Das Thema Negativzinsen brennt vielen Sparern auf den Nägeln. Trotz der Gefahr, Zinsen für Sparguthaben an Banken zahlen zu müssen, wird eine riesige Geldmenge auf Giro- oder Tagesgeldkonten gehalten. Welche Alternativen gibt es? Wo kann man sich informieren, ohne leichtes Opfer für schlechte Anlageprodukte zu werden? In einem Vortrag bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zeigt die Referentin zunächst, wie sich Negativzinsen auf Sparguthaben auswirken, um dann Basisinformationen zu Aktien und Anleihen zu geben. Konkrete Empfehlungen wer- den nicht ausgesprochen. Die Veranstaltung läuft am Freitag, 25. September, von 18.30 bis 20 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). red

