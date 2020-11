Wechselhaftes Herbstwetter in Hessen 

Offenbach.Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute bedeckten Himmel und leichten Regen in der Nordhälfte. Im Laufe des Tages zieht der Regen nach Osten ab und es bleibt trocken. Im Süden lockert der Himmel auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht kann laut DWD Nebel aufziehen. Im Laufe des Tages lockert der Nebel aber auf, es wird heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag zieht laut Vorhersage eine Kaltfront von Westen über Hessen und bringt ungemütliches Wetter mit. Am Donnerstag wird es stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen nicht über 13 Grad.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020