Wechselhaftes Herbstwetter in Hessen - Gewitter am Wochenende möglich 

Offenbach.Wolken, Regen, Wind: In den kommenden Tagen müssen sich die Hessen weiter auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Es bleibe vorerst wechselhaft, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Heute sei es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Nachmittags lockere es aber zumindest in der Südhälfte vorübergehend auf. Zum Abend komme überall im Land erneut schauerartiger Regen auf. Zudemsei es windig, so die DWD-Expertin. In Hochlagen könne es sogar stürmisch werden. Die Temperaturen erreichen demnach 14 bis 19 Grad.

Ähnlich geht es auch morgen weiter: Vor allem in der Südosthälfte sei es stark bewölkt und regnerisch. Im Nordwesten könne es teilweise auflockern und es sei meist trocken - bei Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Am Wochenende könne zudem vereinzelt Gewitter auftreten. Mit flächendeckender Sonne sei vorerst nicht zu rechnen, sagte die Meteorologin.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020