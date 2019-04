Wein genießen, wo die Trauben wachsen

Bergstraße.Wein probieren, wo er wächst. Dieses Angebot lockt am 1. Mai stets eine Menge Menschen an die Hessische Bergstraße – und das bereits seit mehr als 30 Jahren. Die Bergsträßer Weinlagenwanderung hat sich in dieser Zeit zum Dauerläufer entwickelt. Viele Tausend Besucher zieht die Veranstaltung an – die Zahl schwankt je nach Witterung auf hohem Niveau. Für den morgigen Mittwoch sollte man sich auf

...