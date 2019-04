Weingilde schaut nach Neuseeland

Bergstraße.Eine schier unendliche, unberührte und menschenleere Natur, keine Nachbarn weit und breit und mehr Schafe als Menschen – das ist Neuseeland. Wer denkt dabei an Wein? Die Weingilde. Sie lädt zu ihrem nächsten Wein-Seminar für Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, in den Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim ein zu einer virtuellen und geschmacklichen Weinreise auf die Südinsel Neuseelands. Ingeborg und Roland Turowski haben die Auswahl der Weine vor Ort getroffen und sind der Ansicht: Einzigartig wie die Natur sind auch die Weine.

Sechs weiße und sechs rote Weine

Bei der Verkostung am Freitag werden weiße und rote Weine gereicht, davon sechs aus der Region Marlborough, in der auch die ehemalige Bergsträßer Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin Charlotte Freiberger ein berufsbegleitendes Praktikum beim Weingut St. Clair gemacht hat, einem Weingut mit circa 100 Hektar Rebfläche und das erste in Neuseeland, das wichtige internationale Preise gewinnen konnte.

Außergewöhnliche Vielfalt

Von den meisten anderen Weinländern unterscheidet sich Neuseeland durch die außergewöhnliche Vielfalt. Die beiden Pazifikinseln erstrecken sich über mehr als 1500 Kilometer von Nord nach Süd, und die landschaftlichen und klimatischen Bedingungen sind so facettenreich wie zwischen Nordafrika und Nordeuropa. So werden von den Kiwi-Winzern im trockenen, kühlen Süden feine Pinot Noirs und Rieslinge gekeltert, während sie im feuchten, heißen Norden wuchtige Tropfen aus Syrah- und Merlot-Trauben auf die Flaschen ziehen. Zu dieser außergewöhnlichen Verkostung sind Gäste gegen eine Kostenbeteiligung willkommen. Anmeldung über die Homepage der Weingilde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019