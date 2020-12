Weinheim.Ein Zeichen dafür, dass in Corona-Zeiten in den Städten nicht die Lichter ausgehen dürfen, sollen die „Weinheimer Lichtblicke“ sein. Die am vergangenen Freitag gestartete Aktion soll zumindest ein bisschen den Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form ersetzen. Gleichzeitig sollen damit Einzelhandel und Gastronomie unterstützt werden. Zum Auftakt am Freitag leuchtete das Alte Rathaus in Magenta, die daneben stehende Löwen-Apotheke in Blau. Vom Glockenturm erklang ein Weihnachtslied. Weitere Illuminationen gab es etwa am Museum, am Gebäude der Volkshochschule, an einer Baumreihe des Hermannshofes und an der Alten Zeder im kleinen Schlosspark. red/BILD:Fischer

