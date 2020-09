Weinlese an der Bergstraße hat begonnen

Bergstraße.Die finale Phase des Weinjahrs hat begonnen. Nachdem die Lese für den Federweißen und für Sektgrundweine bereits in vollem Gange ist, startet in diesen Tagen an der Bergstraße wie in fast allen Anbaugebieten auch die Traubenernte für die Weinbereitung. Den Auftakt machen alljährlich frühreife Sorten wie Frühburgunder, Sauvignon blanc oder Müller-Thurgau. Die meisten Rieslingtrauben werden

...