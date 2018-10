Weinprobe mit Justizministerin

Bergstraße.Die SPD lädt zu einer politischen Weinprobe mit Bundesjustizministerin Katharina Barley (BILD: dpa) für Donnerstag (25. Oktober), 19 Uhr, ins Restaurant Gossini (Graben 5) in Heppenheim ein. Charlotte Freiberger, Deutsche Weinprinzessin 2017/2018, wird durch den Abend führen. Zudem werden die beiden Landtagskandidaten der SPD Bergstraße, Karin Hartmann und Marius Schmidt, sprechen. An diesem Abend besteht noch einmal kurz vor der Landtagswahl die Möglichkeit, sich über das Programm der SPD zu informieren. Interessierte können sich außerdem auf eine musikalische Untermalung des Abends freuen.

Eintrittskarten zur politischen Weinprobe können für bis Freitag, 19. Oktober, per E-Mail (myriam.gernert@spd.de) sowie per Telefon (06252 / 788579) bestellt oder in der Rebenstraße 18 in Heppenheim persönlich erworben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018