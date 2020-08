Weiße Wände und leere Plätze

Mannheim.Vorstellungen von maximal 90 Minuten Dauer, ohne Pause, ohne Gastronomie im Foyer, dafür mit Maskenpflicht bis zum Platz und vor sehr vielen leeren Plätzen – so wird der Theaterbesuch laufen, wenn sich ab 11. September im Mannheimer Nationaltheater wieder der Vorhang hebt. Die Intendanten haben jetzt im Kulturausschuss des Gemeinderats den Plan für die „vollumfänglich coronagerechte Spielzeit“, wie es der Geschäftsführende Intendant Marc Stephan Sickel formulierte, vorgestellt. Er reicht zunächst lediglich bis zum Jahresende.

Oper

Nur 15 Musiker, kein Chor – Albrecht Puhlmann hat mit seinem bisherigen Spielplan „Tabula rasa“ machen müssen, wie er sagt. „Die Herausforderung war groß, wir mussten ganz neues Programm machen“, so der Opernintendant. Er entschied sich, vorhandene Werke umzugestalten und daraus „White-Wall-Opern“ zu machen. Dabei wird es auf der Bühne weiße Wände als Einheitsbühnenbild geben, auf die Videokünstler dann passende Bilder projizieren. So soll man „Zauberflöte“ (ab 22. September), „Madama Butterfly“ (ab 4. Oktober), „Barbier von Sevilla“ (ab 1. November) und „Hänsel und Gretel“ (ab 8. November) erleben können.

Puhlmann findet das Konzept „ein reizvolles Unterfangen“. Die szenische Einrichtung übernehmen bewährte Kräfte aus dem Haus wie Jan Dvorák und Claudia Plaßwich. Dazu kommt ab 11. September die Uraufführung von „Dark Spring“, von Hans Tomalla, ein Auftragswerk nach Motiven von Frank Wedekinds „Frühlingserwachen“, sowie ein szenischer Liederabend mit dem Opernstudio – insgesamt 57 Vorstellungen bis Ende Dezember. Ab Januar sind dann große Werke wie Wagners „Tristan und Isolde“, das ja schon in dieser Spielzeit Premiere haben sollte, „Macht des Schicksals“ und „Lanzelot“ geplant. „Auch wenn ich nicht zu glauben mag, dass es möglich sein wird, bereiten wir das zumindest weiter vor und entscheiden dann im Herbst“, so Puhlmann.

Schauspiel

Der Schauspielintendant Christian Holtzhauer muss „acht Produktionen wegwerfen, unterbrechen oder auf die übernächste Spielzeit verschieben“, wie er seufzte: „Wir können von unserem bisherigen Repertoire unter Corona-Bedingungen so gut wie nichts spielen“. Das habe in seinem Team eine „Schockstarre“ ausgelöst. Doch daraus habe man sich gelöst und 20 neue Produktionen, darunter auch, wie er sagte, „monologische Projekte“, kreiert. Los geht es am 12. September mit „Späte Familie“, eine Bearbeitung des Romans von Zeruya Shalev. Ab 26. September soll „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ folgen. „Das Versprechen“ von Friedrich Dürrenmatt oder Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ sind ebenso geplant wie modernere Texte, etwa ein „Männerabend“ oder ein Abend über „Lehrer*innen“. Optimistisch ist Holtzhauer, was die 2021 turnusgemäß anstehenden Schillertage betrifft – er will sie am 17. Juni mit der „Jungfrau von Orleans“ eröffnen. Eine Kooperation plant er mit den Nibelungenfestspielen Worms. Am 24. Oktober möchte er zudem das Schauspielhaus für Akteure der freien Szene öffnen, „damit die mal die Chance haben, vor mehr Publikum zu spielen“, wie er ankündigte.

Ballett

Mit einem von ihm choreographierten Abend „My Island“ will Tanzintendant Stephan Thoss die Spielzeit am 23. Oktober eröffnen. Die Corona-Krise „trifft uns hart“, sagt er. Tänzer müssten sechs Meter Abstand halten, „da geht nicht viel“, bedauerte er. „Sie werden wohl viele Solos sehen“, bereitete er das Publikum vorsichtig auf einschneidende Änderungen vor. Gut sei, dass es in seinem Ensemble drei Paare gebe – wer zusammenlebe, dürfe auch zusammen auftreten. Auf Gastchoreographen müsse er aus Kostengründen verzichten, für 23. November plant er daher einen weiteren, eigenen Abend mit Titel „Crescendo“.

Junges Nationaltheater

„Ganz bitter erwischt“ hat es laut Intendantin Ulrike Stöck das junge Nationaltheater. Gerade mal zwölf Zuschauer dürfen ins Studio, 35 in den großen Raum der Alten Feuerwache. Von „kultureller Teilhabe“ vieler Jugendlicher, die sie immer anstrebe, könne da keine Rede mehr sein. Sie plant einige neue, kleinere Inszenierungen rund um das Thema „imaginäre Freunde“ und mobile Produktionen, mit denen sie – wenn es erlaubt ist – auch Schulen besuchen könne. „Noch ist uns unklar, wie und ob das Publikum zu uns kommt“, so Stöck, denn die meisten ihrer Zuschauer sind Schulklassen.

