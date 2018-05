Weißes Pulver aus dem Koffer

Anzeige

Zöllner in Frankfurt kontrollierten jetzt Reisende eines Fluges aus Sao Paulo in Brasilien. Ein 21-jähriger Mann trug neben einem Rucksack einen ungewöhnlich schweren Koffer bei sich. „Der Reisende gab an, er sei Student und wolle Europa kennenlernen. Aufgrund der nach seinem Reisepass auffälligen Flugroute wurde sein Koffer gründlich untersucht. Beim Anbohren des Kofferbodens rieselte ein weißes Pulver heraus“, so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt. Der Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Insgesamt fanden die Zöllner rund zehn Kilogramm des Rauschgifts unter einem Zwischenboden. Der Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen, das Kokain beschlagnahmt. Der Schwarzmarktwert beläuft sich dabei auf circa 375 000 Euro. Das Zollfahndungsamt Frankfurt führt die weiteren Ermittlungen.

Das Amt stellte im vergangenen Jahr bei 13 889 Aufgriffen am Flughafen rund 7045 Kilogramm Rauschgift sicher. Im Einzelnen waren dies folgende Mengen (gerundet): 5815 Kilogramm Khat, 94 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Heroin, 307 Kilogramm Haschisch und Marihuana und 825 Kilogramm sonstige Rauschgifte (zum Beispiel Amphetamin und Ecstasy). 57 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 14 Personen, die als sogenannte Schlucker identifiziert wurden – das heißt, sie hatten das Rauschgift im Körper transportiert. red