Weiter kostenlose Corona-Tests für Erzieherinnen in Kitas 

Hessen.Nach einer Fortführung kostenloser Corona-Test für die Lehrer in Hessen hat die Landesregierung auch für Erzieherinnen und Beschäftigte in der Kindertagespflege diese Vorsichtsmaßnahme verlängert. Das vom Land finanzierte Angebot gelte nun bis zum 15. November, teilte das hessische Sozialministerium mit. "Ein Test ist weiterhin alle 14 Tage möglich, um so diesen Beschäftigten in der Kinderbetreuung, einem Arbeitsfeld, in dem weder das Abstandsgebot eingehalten noch die Maskenpflicht umgesetzt werden kann, die Sicherheit zu geben", erklärte Staatssekretärin Anne Janz (Grüne). Das kostenlose Test-Angebot wäre heute ausgelaufen.

Voraussetzung für den kostenlosen Test ist, dass es keine konkreten Symptome einer Corona-Infektion gibt. Ausgenommen seien auch andere, bereits geregelte Testanlässe, wie zum Beispiel bei Reiserückkehrern. "Im Sinne eines auch in Zeiten der Pandemie möglichst reibungslos funktionierenden Regelbetriebs der hessischen Kindertagesstätten und -tagespflegestellen und vor dem Hintergrund aktuell wieder steigender Infektionszahlen geben wir gerne die Möglichkeit, sich regelmäßig auf das Coronavirus testen zu lassen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Frank Dastych.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020