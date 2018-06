Weiter Verspätungen und Ausfälle

Nach wie vor sind Verspätungen und Ausfälle des Main-Neckar-Ried-Express an der Tagesordnung. © Nix/ü

Bergstraße.Der Ausbau der S-Bahn in der zweiten Stufe läuft zügig weiter. Aber an einigen Knackpunkten wird der Nahverkehr der Zukunft noch ausgebremst. Das ist bei der Versammlung des Zweckverbandes (ZRN) vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) jetzt in Mannheim deutlich geworden.

So sorgen weiter technische Mängel an den Fahrzeugen des Main-Neckar-Ried-Express für Ausfälle und Verspätungen. Und

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3809 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018