Weitere 1556 Corona-Fälle in Hessen gemeldet 

Wiesbaden.In Hessen haben sich weitere 1556 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 77.897, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 0 Uhr). Bislang starben 1071 Menschen an oder mit dem Virus, das waren 38 mehr als am Vortag. Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des Sozialministeriums.

Nach den Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin liegen in Hessen 329 Corona-Patienten auf Intensivstationen. 192 der Patienten werden beatmet. Das entspricht 19 Prozent aller belegten Intensivbetten. Insgesamt sind 83,21 Prozent der betreibbaren Betten auf Intensivstationen belegt (Stand: Montag 12.15 Uhr).

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020