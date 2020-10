Pandemie

Jetzt über 900 Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Im Kreis Bergstraße wurden am Samstag 33 neue Corona-Fälle gemeldet, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 906 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die ...