Weitere Fälle der britischen Mutation im Kreis

Zwar sinkt im Kreis Bergstraße der Sieben-Tagewert an Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der bekannten Ansteckungen mit der britischen Mutation B.1.1.7.

Auch gestern wurden neue Ansteckungen mit dieser Variante bestätigt, wie Kreisbeigeordnete Diana Stolz in der jüngsten Pressekonferenz der Kreisspitze mitteilte. Inzwischen sei bei zwei Todesfällen ein Zusammenhang mit der Mutation festgestellt worden. Für das verstärkte Auftreten an bekannten Fällen der Virusvariante seien vor allem zwei größere Aufkommen an Infektionen an Kindergärten in Gorxheimertal und Lampertheim verantwortlich.

Hohe Zahl an Tests

Stolz hob hervor, dass viele dieser Fälle durch Corona-Tests von Kontaktpersonen nachweislich Infizierter bekanntgeworden seien. Das Gesundheitsamt habe diese Tests veranlasst und gehe damit über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hinaus, das Tests von Kontaktpersonen in der Regel nur vorsieht, wenn diese Symptome zeigen. Diese Teststrategie sei auch ein Grund für den vergleichsweise hohen Inzidenzwert.

Eine Schwierigkeit liege darin, dass es eine Weile dauert, bis feststeht, ob eine Infektion mit einer Mutante vorliegt. „Erst einmal werden die Personen auf das Coronavirus getestet“, erläuterte die Dezernentin. Wenn der Test positiv ist, gebe es noch einmal eine eigene Untersuchung, bei der festgestellt wird, um welchen Virustyp es sich handelt. Dieser zweite Vorgang nehme aber wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Bisher sei weder die brasilianische noch die südafrikanische Mutation im Kreis nachgewiesen.

Das Durchschnittsalter der aktuell mit einem Coronavirus Infizierten sinke der Anteil der Betroffenen bis 45 Jahre steige. Es gebe eine Entlastung in den Krankenhäusern, auch in den Pflegeheimen entspanne sich die Lage. Stand gestern waren demnach sechs solcher Einrichtungen betroffen.

