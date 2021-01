Weitere Gespräche über Biodiversität

Bergstraße.Die nächste Biodiversitätskonferenz im Kreis findet am Samstag, 16. Januar, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr als Videokonferenz statt. Kreisbeigeordneter Karsten Krug lädt alle Interessenten ein, über die Entwicklung der Biodiversität im Kreis zu sprechen. Es werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Arbeitsgruppen vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Die Arbeitsgruppen wurden auf Basis der Ergebnisse der ersten Biodiversitätskonferenz am 25. Januar vergangenen Jahres in Mörlenbach gegründet. Es geht unter anderem um Themen wie Gründung eines Landschaftspflegeverbands, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Umweltbildung oder Realisierung von Artenschutzprojekten. Die Anmeldung zur Online-Konferenz ist möglich über https://blauedaecher.com/biodiv red

