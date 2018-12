Weiterführende Schulen in der Region im Steckbrief

Bergstraße.Die Wahl der weiterführenden Schule machen sich viele Familien nicht leicht. So viele Faktoren spielen bei dieser Entscheidung eine Rolle: Die Empfehlung der Lehrer, der Wunsch der Kinder und die Angebote der verschiedenen Schulen sind nur ein paar wenige Punkte, über die sich vor allem die Eltern der zukünftigen Fünftklässler Gedanken machen.

Im neuen Jahr geht es auch im Kreis Bergstraße mit einer Vielzahl an Informationsveranstaltungen los. Die Schulen veranstalten Elternabende und Tage der offenen Tür, um sich bestmöglich zu präsentieren. Seit einigen Jahren informiert der Bergsträßer Anzeiger vorab und veröffentlicht im Dezember einen großen Schulratgeber.

An diesem Montag (17. Dezember) finden Eltern und Kinder in der Sonderbeilage alle wichtigen Informationen rund um den Schulwechsel im Sommer. Viele Fragen werden geklärt, Schulen verglichen und Termine bekanntgegeben.

In der Printbeilage stellen sich insgesamt 19 Schulen aller Formen vor. Auf der Homepage des BA gibt es noch viele weitere Schulen im direkten Vergleich. Schülerzahlen, Angebote, Schwerpunkte und Konzepte sind nur ein Teil der Informationen zu jeder teilnehmenden Schule.

Auch wenn die Wünsche von Kindern und Eltern schon feststehen und die Entscheidung schon fast getroffen ist, lohnt sich ein Blick in den BA-Schulratgeber. Denn auch wenn Eltern natürlich nur das Beste für ihr Kind wollen, ist es wichtig, sich beraten zu lassen. Denn auch die Empfehlung der Grundschullehrer ist nicht unerheblich und wird erst in den nächsten zwei Monaten feststehen.

Außerdem sollten Alternativen besprochen werden. Nicht jede Schule kann alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Eine Zweitwahl ist also unabdingbar. Oft reicht es nicht, sich mit der Reihenfolge der Fremdsprachen oder den fachbezogenen Schwerpunkt einer Schule auseinanderzusetzen. In der heutigen Zeit ist Schule so viel mehr als der reine Unterricht.

Im Schulratgeber des Bergsträßer Anzeigers geht es auch um Arbeitsgemeinschaften, die Essensversorgung und die Nachmittagsbetreuung, die in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen variiert. Informationen, Ideen und vor allem Übersicht bietet auch dieses Jahr wieder der Schulratgeber für die weiterführende Schule. ahei

