Welt im Kleinformat öffnet wieder

Viel Liebe zum Detail steckt in den Miniaturwelten in Fürth – eine der größten Ausstellungen dieser Art in Deutschland. Auf 16 Kilometern H0-Gleisen fahren 500 Züge. Aktuell werden in der 2300 Quadratmeter großen Halle Anlagen verschoben und neue Flächen geschaffen.

© Reimer