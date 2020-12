Weltkriegsbombe im Frankfurt ist entschärft

Frankfurt.Die in Frankfurt gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Der Kampfmittelräumdienst habe Erfolg gehabt, schrieb die Frankfurter Feuerwehr am Nachmittag bei Twitter. "Die Absperrungen zum Gefahrenbereich werden aufgehoben." Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war im Gallusviertel entdeckt worden. Vor allem die Splitterwirkung der britischen Fliegerbombe mit mechanischem Zünder wurde als sehr gefährlich eingestuft.

Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Ehe der Kampfmittelräumdienst den Sprengkörper entschärfen konnte, mussten knapp 13.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, wurde in einer Messehalle eine Betreuungsstelle eingerichtet - wegen der Corona-Pandemie mit Maskenpflicht und Abstand. Bis zum Mittag waren etwa 300 Menschen dorthin gekommen.

