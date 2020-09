Wenige Apotheken im Kreis betroffen

Bergstraße.Die Insolvenz des privaten Apotheken-Rechenzentrums AvP bringt bundesweit rund 3000 Apotheken in Nöte. Das geht auch an der Bergstraße nicht spurlos vorbei. Zwar ist die große Mehrheit der Apotheker in der Region, die diese Zeitung zum Thema befragt hat, nicht betroffen, weil sie die Abrechnung ihrer Rezepte mit den Krankenkassen anderen Dienstleistern anvertrauen. Auch an der Bergstraße gibt es aber AvP-Kunden – und die stehen jetzt vor massiven Problemen.

Wegen der Insolvenz warten diese Apotheken auf Geld, das sie dringend benötigen, um Lieferungen von Arzneien und Medikamenten zu bezahlen. Ein Ansprechpartner dieser Zeitung gab zu Protokoll, für den gesamten Monat August kein Geld von der AvP gesehen zu haben. Die Situation beschreibt er als dramatisch, es gehe pro Monat um fünfstellige Beträge, die nun fehlen.

Zwar ließen die Lieferanten meist mit sich reden. Ewig könnten sie aber keinen Aufschub gewähren. Seinen Vertrag mit der AvP habe er mittlerweile gekündigt, er werde sich zudem einer Sammelklage anschließen, kündigte der Apotheker an. Er hält außerdem für geboten, dass sich die Politik einschaltet – schon allein wegen der hohen Summen, um die es geht. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020