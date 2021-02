Weniger Anträge auf Unternehmensinsolvenzen

Hessen.Die Zahl der in Hessen beantragten Unternehmensinsolvenzen ist deutlich zurückgegangen. In den ersten elf Monaten des Vorjahres wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1163 Verfahren registriert. Das seien 90 weniger als von Januar bis November im Jahr 2019, teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstag in Wiesbaden mit.

Alleine im November habe die Zahl der beantragten Insolvenzverfahren von Unternehmen bei 88 gelegen (November 2019: 122). Das entspreche einem Rückgang um 28 Prozent im Jahresvergleich. Das Ergebnis für das gesamte Jahr 2020 wollen die Statistiker Anfang März veröffentlichen. Im Berichtszeitraum November 2020 waren durch die Corona-Pandemie betroffene Unternehmen, die überschuldet, aber nicht zahlungsunfähig waren, von der Pflicht zur Insolvenzantragsstellung befreit.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.02.2021