Weniger Staus um Weihnachten herum erwartet

Hessen.Deutlich weniger Staus und freiere Fahrt können Autofahrer auf Hessens Autobahnen in diesem Jahr rund um Weihnachten erwarten. Der ADAC Hessen-Thüringen rechnet nach einer Mitteilung vom Donnerstag bedingt durch den Corona-Lockdown mit ruhigen Straßen im Land. Dies liege vor allem an den fehlenden Touristen, die sich eigentlich durch Hessen auf den Weg in die Wintersport-Regionen machten. Auch fehlende Weihnachtsmarktbesucher oder vorweihnachtliche Geschenkekäufer machten sich bemerkbar.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020