Weniger Verkehrstote, mehr Unfallflucht

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr – wie auf unserem Archivbild vom Frühjahr 2019 an der Autobahnauffahrt Zwingenberg –stieg in ganz Südhessen zwar an, die Zahl der Verkehrstoten ging allerdings zurück. Einen historischen Höchststand erreichten dagegen die Fälle von Unfallflucht.

© Strieder