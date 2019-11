Bergstraße.„Wenn der Haussegen schief hängt: Was tun, bevor es richtig fetzt? – Mit Konflikten in der Familie gut umgehen“: So lautet der Titel eines Vortrages, der im Rahmen der Novembergespräche der Bensheimer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße stattfindet und zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 20. November, um

...