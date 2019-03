Wenn die teuren Schul-Laptops streiken

Bergstraße.Schulen an der Bergstraße und anderswo sollen in den kommenden Jahren ihre Arsenale an digitalen Unterrichtsmitteln wie Tablets, Laptops oder Smartboards aufstocken – mit Mitteln des Bundes. Fünf Milliarden Euro sollen zu diesem Zweck in die Bildungseinrichtungen der Republik fließen, verteilt auf fünf Jahre.

Nötig war dafür eine Grundgesetzänderung und vorangegangen ein langwieriger

...