Wenn Eltern am Limit sind

Bergstraße.Im Rahmen der „Novembergespräche“ der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße wird am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Wambolter Hof in Bensheim Diplom-Psychologin Katja Leifeld zum Thema „Eltern am Limit: Raus aus der Sackgasse – Mehr Zuversicht in der Erziehung“ sprechen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

„Eltern brauchen den

...