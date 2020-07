Wenn für Jesus kein Platz mehr in der Kirche ist

Lampertheim.Was sich vor dem katholischen Pfarrhaus in der Lampertheimer Römerstraße zugetragen hat, wühlt Alexander Schwarz auch Tage später noch auf. Beim Spaziergang entdeckt der Lampertheimer eine Hand, die aus dem Müllcontainer einer hiesigen Entsorgungsfirma ragt. Schwarz tritt näher. Was er beim Blick in den Behälter sieht, macht ihn fassungslos: große und kleinere Jesusfiguren, Holzkruzifixe sowie

...