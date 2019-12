Wer reserviert und doch nicht tafelt, sorgt für Ärger im Familienbetrieb

Bergstraße.Eine frische Tischdecke ist ausgebreitet, die Gläser sind poliert. Besteck und Stoffservierten liegen bereit und die Kerze brennt – die Gäste können kommen. Und dann erscheinen sie nicht, trotz Reservierung. Eine besonders ärgerliche Situation, die einige Gastronomen nur zu gut kennen. „No-Show“ heißt das Phänomen, das in einigen Städten schon dazu geführt hat, dass Restaurantbetreiber Gebühren für das Nicht-Erscheinen trotz Reservierung verlangen. Noch sind an der Bergstraße zwar keine Gebühren geplant, unter „No-Show“ leiden aber auch Gastronomen an der Bergstraße – vor allem Familienbetriebe.

„Auch bei uns in der Region kennen wir das Problem“, berichtet Christine Friedrich, Geschäftsführerin des Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga Südhessen. „Hier kommt es – glücklicherweise – allerdings nicht so oft vor, dass Menschen einen oder sogar mehrere Tische reservieren, dann aber nicht auftauchen“, berichtet Friedrich. Das Problem sei hauptsächlich in Großstädten bekannt. „An der Bergstraße kennt man sich. In Städten wie Frankfurt kommt es allerdings durch die Anonymität deutlich häufiger vor, dass Menschen in mehreren Restaurants einen Tisch reservieren, um dann kurzfristig entscheiden zu können, wo sie essen möchten“, so die Geschäftsführerin.

Anonyme Online-Anfrage verleitet

Da das Problem an der Bergstraße nicht so stark verbreitet ist, sei Friedrich auch noch kein Restaurant bekannt, dass sogenannte „No-Show“-Gebühren verlangt, wenn Gäste reservieren, aber nicht auftauchen. „Man muss bedenken, dass damit für das Restaurant nicht nur ein großer Aufwand, sondern auch finanzielle Verluste verbunden sind.“ Denn auch Gäste, die spontan vorbei kommen und gerne im Restaurant essen möchten, bekommen so unter Umständen keinen Platz. Daher seien – je nach Betriebsgröße – auch No-Show-Gebühren zwischen 20 und 50 Euro gerechtfertigt, wie sie in Restaurants in Städten wie Berlin und Frankfurt beispielsweise bei einer geplatzten Reservierung erhoben werden.

Doch auch für einige Gastronomen an der Bergstraße ist „No-Show“ ein Problem, dem sie häufiger in ihrem Berufsalltag begegnen. „Gerade wir Familienbetriebe sind davon betroffen“, berichtet Harald Ramsauer, der vor zweieinhalb Jahren in den elterlichen Gastronomiebetrieb im Holzwurm in Auerbach eingestiegen ist. Durch die geringe Tisch- und Sitzplatzanzahl im Gastraum – beim Holzwurm sind es acht Tische mit 28 Plätzen – habe das deutlich größere Auswirkungen als bei großen Betrieben. Auch von einigen Kollegen habe er mitbekommen, dass sie häufiger mit geplatzten Reservierungen zu kämpfen haben.

Inhaber stoßen auf Unverständnis

„In Sterne-Restaurants ist No-Show zum Beispiel kein Problem. Dort kann man nur mit Kreditkarte reservieren“, erklärt Ramsauer. Und wenn man dann doch nicht kommen kann und nicht rechtzeitig – 24 Stunden vorher – absagt, wird eine Pauschale abgebucht. Eine Methode, die im Holzwurm nicht funktioniert, da beispielsweise Kreditkartenzahlung nicht möglich ist.

„Gerade seitdem wir auch Online-Reservierungen anbieten, hat es zugenommen, dass Leute mehrere Plätze blockieren, nur um dann weder zu kommen noch abzusagen“, so Ramsauer verärgert. Gerade dadurch, dass man per Mausklick eine Anfrage abschicken kann und nicht mehr vor Ort oder am Telefon reservieren muss, wird die Anfrage anonymer – und sowohl für einige auch unverbindlicher, was sie jedoch nicht ist, wie Ramsauer versichert. „Und meist verstehen sie auch nicht, welche Verluste bei uns damit einhergehen.“

Tatsächlich komme dieses Unverständnis vor allem im Bereich der Gastronomie vor. „Wenn plötzlich doch nur das halbe Haus gestrichen werden soll, anstatt wie beim Maler-Betrieb gemeldet das ganze, dann hat dafür jeder Verständnis. Wenn bei uns allerdings nur die Hälfte der Gäste kommt, die eigentlich angekündigt waren, dann herrscht oft Unverständnis – sogar bei Leuten, die oft und viel essen gehen.“ Aber auch dann komme es natürlich zu Unkosten und nicht nur, wenn eine komplette Reservierung nicht eingehalten wird. „Wir haben tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, No-Show-Gebühren einzuführen. Das ist allerdings gar nicht so einfach“, so Ramsauer. Dabei sei problematisch, wo man die Grenze zieht. „Wenn jemand beispielsweise krank ist, dann verstehen wir natürlich, dass er nicht kommen kann“, versichert Ramsauer. Fraglich sei beispielsweise, wie man das überprüfen könne und wo man die Grenze zieht, ob gezahlt werden muss oder nicht.

24 Stunden vorher melden

Im Sinne der Fairness, um unnötigen Mehraufwand und Kosten zu vermeiden, gibt es eine einfache Lösung: Wer eine Reservierung doch nicht einhalten kann oder nicht mit der angegebenen Anzahl an Personen erscheint, sollte im Restaurant 24 Stunden vorab Bescheid geben.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019