Werben für die duale Ausbildung

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar hat jetzt ihren 200. Ausbildungsbotschafter ernannt: David Cakaric ist als angehende Fachkraft Lagerlogistik bei Transgourmet in Riedstadt beschäftigt und wird künftig gemeinsam mit seinen Botschafterkollegen bei Schulbesuchen für die duale Ausbildung werben.

Auf die Initiative aufmerksam gemacht hatte ihn seine Ausbilderin: „Ich habe mir das Konzept angeschaut und die Gelegenheit gleich wahrgenommen. Ich finde es wichtig und es macht mir Spaß, anderen meinen Job vorzustellen und ihnen so hoffentlich bei der Berufsfindung zu helfen“, sagte David Cakaric. „Zusätzlich habe ich in der Schulung zum Ausbildungsbotschafter viel für mich selbst mitgenommen – etwa, was Präsentationstechniken angeht.“

„Ausbildungsberufe werden häufig nicht als Karrierechance wahrgenommen, dabei bieten sie mit entsprechender Berufserfahrung und Weiterbildung ähnlich gute Perspektiven wie ein Studium“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Vetterlein, als er den frischgebackenen Ausbildungsbotschaftern ihre Urkunden überreichte.