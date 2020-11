Werkstattbrand greift auf Wohnhaus über

Darmstadt.Am Montagmittag (30.11.) kam es in der Frankfurter Landstraße in Darmstadt zu einem Brand in einer Werkstatt, bei dem die Flammen auf ein danebenliegendes Wohnhaus übergriffen. Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Feuer in einer dortigen Werkstatt ausgebreitet haben und im Anschluss auf ein Wohnhaus übergegangen sein. Die Feuerwehr Darmstadt konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Während der Löscharbeiten musste der Straßen- sowie Schienenverkehr für circa zwei Stunden gesperrt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Werkstatt durch das Feuer erheblich beschädigt. Am Wohnhaus entstand nach jetzigen Erkenntnissen Schaden an der Hausfassade. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020