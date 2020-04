Wetter & Service

Das Wetter wird in den kommenden Tagen in Hessen sonnig und trocken. Der Dienstag startet mit Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Es bleibe den ganzen Tag über wolkenlos, auch in der Nacht zu Mittwoch sei der Himmel klar. Die Temperaturen sinken laut DWD in der Nacht auf 8 bis 1 Grad, in Nord- und Mittelhessen kann es örtlich zu Frost in Bodennähe kommen. Auch am Mittwoch erwartet die Hessen den ganzen Tag Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Laut Vorhersage kühlt es in der Nacht auf 8 bis 2 Grad ab, vor allem in Nordhessen kann es zu Bodenfrost kommen. Das sonnige Wetter setzt sich auch am Donnerstag bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad fort. Laut DWD bleibt es trocken und der Himmel wolkenlos.

Notdienste

Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt:

Telefon 112

Rettungsdienst und Krankentransport: Leitstelle Bergstraße, Tel. 06252/19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Sa. 7 Uhr - Mo. 7 Uhr: Tel. 116 117

Bereitschaftsdienstzentralen

Kreiskrankenhaus Heppenheim

(Viernheimer Straße 2a)

Sa. u. So.: 8-24 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Lindenfels

(Nibelungenstraße 81)

Sa. u. So.: 8-20 Uhr

St. Marienkrankenhaus Lampertheim

(Neue Schulstraße 17)

Sa. u. So.: 8-20 Uhr

Chirurgischer Notfalldienst Bensheim

Sa: Heilig-Geist-Hospital, Praxis geschlossen

Augenarzt

Sa. u. So.: Dr. Wolff, Tel. 06252/9675720

Tierarzt

Bergstraße

Sa. u. So.: Den für Sie zuständigen tierärztlichen Notdienst erfahren Sie bei Ihrem Haustierarzt

Heppenheim

Sa. u. So.: Dr. Martini, Tel. 06252/71800; Fachtierarztpraxis Bergstraße, Tel. 06252/76866, nach tel. Vorankündigung von 10-12 Uhr (Sa.)/Notfälle gemäß Ansage auf dem Anrufbeantworter

Lautertal/Lindenfels

Sa. u. So.: Praxis Tritsch, Tel. 06164/912430

Mörlenbach

Sa. u. So.: Andreas Köster, Notdienst ausschließlich für Pferde, Tel. 0175/4337652

Zahnärztlicher

Notfallvertretungsdienst

Die Ansage erfolgt tag- und zeitgenau über die kostenpflichtige Servicenummer 01805/607011 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz und max. 42 Cent/Min. über Mobilfunk).

Apotheken

Beginn des Notdienstes jeweils um 8.30 Uhr, Ende 8.30 Uhr am Folgetag.

Servicenummer für Apotheken-Notdienst. Es werden die drei nächstgelegenen diensthabenden

Apotheken angesagt:

Tel. 0800 / 00 22 833.

Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Einhausen, Lautertal

Sa.: Apotheke am Markt, Hauptstraße 29, Bensheim, Tel. 06251/2040

So.: Parkhof-Apotheke, Parkhofstraße 6, Heppenheim, Tel. 06252/6622

Zwingenberg

Sa.: Stadt-Apotheke, Darmstädter Straße 32, Zwingenberg, Tel. 06251/73021; Phönix-Apotheke, Friedrich-Ebert-Straße 31, Riedstadt-Crumstadt, Tel. 06158/86201

So.: Rolands-Apotheke Hahn, Kirchweg 8, Pfungstadt, Tel. 06157/9459888

Lindenfels, Fürth, Rimbach, Mörlenbach, Birkenau

Sa.: Johannis-Apotheke, Fürth, Tel. 06253/23283

So.: Nibelungen-Apotheke, Fürth, Tel. 06253/23145

(Notdienst-Angaben ohne Gewähr)

Heute haben Namenstag

Alexandra, Konrad, Kurt

Heute vor 22 Jahren

Nintendo bringt in Japan die von Gunpei Yokoi entwickelte Spiele-Konsole Game Boy auf den Markt, die sich in der Folge zu einem weltweiten Millionenseller entwickelt. Das vom Russen Alexei Paschitnow erfundene Spiel Tetris ist im Lieferumfang enthalten.

Spruch des Tages

Der Schriftsteller Mark Twain sagte einmal zu einer Dame: „Wie schön Sie sind!“ „Schade, dass ich das von Ihnen nicht behaupten kann“, war die wenig liebenswürdige Antwort. "Machen Sie es wie ich, lügen Sie!“ sagte Twain.