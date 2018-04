Wettstreit der hellen Köpfe

Anzeige

Neugier steht am Anfang

„Neugier steht am Anfang bahnbrechender Entdeckungen. Sie ist ein Teil unserer DNA und treibt uns an, die Materialien und Technologien der Zukunft zu entwickeln. Aus diesem Grund fördern wir Neugier und Forscherdrang, und das bereits in der Schule“, erklärt Walter Galinat. Bereits seit mehr als 35 Jahren ist Merck Patenunternehmen von Jugend forscht und regelmäßig Gastgeber des Landeswettbewerbs in Hessen. In diesem Jahr feiert das Wissenschafts- und Technologieunternehmen sein 350-jähriges Bestehen und richtet neben dem Landesentscheid auch den Bundeswettbewerb aus – nach 1989 und 2002 bereits zum dritten Mal.

In sieben Fachgebieten

Die Schüler, Auszubildenden und Studenten (bis 21 Jahre) treten in Darmstadt in sieben Fachgebieten an. Mit neun qualifizierten Arbeiten ist das Fachgebiet Biologie besonders stark vertreten. In jeweils sieben Projekten haben sich die Jungforscher mit Technik und Lösungen für die Arbeitswelt auseinandergesetzt. Aus dem Bereich Chemie stammen fünf, aus Mathematik/Informatik sowie der Physik jeweils vier und aus den Geo- und Raumwissenschaften drei Arbeiten.

Insgesamt haben sich 583 hessische Jungforscher für den Wettbewerb angemeldet. „In der 53. Wettbewerbsrunde konnte der Trend der hohen Anmeldezahlen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden“, freut sich der Wettbewerbsleiter für Hessen, Oliver Karplak. „Jugend forscht in Hessen ist für Jungforscherinnen und Jungforscher weiterhin faszinierend.“ red

