Wichtige Wahl für Europas Zukunft

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße, die Europa-Union Bergstraße und das Haus am Maiberg laden alle Interessierten wenige Wochen vor der Europawahl zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Diese findet am Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr, in Bensheim in der Liebfrauenschule (Obergasse 38) statt.

In einer gemeinsamen Erklärung betonen Landrat Christian Engelhardt, EU-Kreisvorsitzender Wolfgang Freudenberger und Titus Möllenbeck vom Haus am Maiberg die „überaus große Bedeutung“ der Europawahl am 26. Mai für die Zukunft Europas. Es sei eine Richtungsentscheidung, bei der es darum gehe, die Europäische Union mit den sie tragenden Parteien der politischen Mitte zu stärken oder es den Nationalisten oder Populisten zu überlassen.

Moderierte Tisch-Diskussionen

Unter dem Motto „Wenn Du Dich nicht entscheidest, verlasse ich Dich – Dein Europa“ appellieren die Veranstalter an alle Bürger, an der Wahl teilzunehmen und den politischen Parteien der Mitte ihre Stimme zu geben. Die gemeinsame Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag des Leiters des Demokratiezentrums im „Beratungs-Netzwerk Hessen“ an der Philipps-Universität Marburg, Reiner Becker. Im Anschluss haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, an moderierten Tisch-Diskussionen teilzunehmen.

Die musikalische Umrahmung des Abends übernehmen Schülerinnen und Lehrer der Liebfrauenschule. Der Kreistagsvorsitzende Gottfried Schneider wird abschließend mit persönlichen Worten zu Sektempfang und Imbiss überleiten. red

