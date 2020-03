Wie die Fritz-Box funktioniert

Bergstraße.Um mit dem Internet verbunden zu werden, stellen die meisten Provider einen Router zur Verfügung, oft die Fritz-Box. Die ersten Schritte lassen sich meist leicht und schnell erledigen. Aber wie geht es weiter? Was steckt alles in der Box? In einem Workshop der Kreisvolkshochschule (Kvhs) nähern sich die Teilnehmer den Geheimnissen des Routers an und bringen anhand von Beispielen Licht ins Dunkel. Sie betrachten sowohl die Browseroberfläche als auch die „MyFRITZ!App“, um Basisfunktionen für WLAN, DECT, Telefonie, Anrufbeantworter, Speichererweiterung (NAS) und Smarthome einzurichten.

Der Kurs findet freitags am 6. und 13. März jeweils von 18 bis 22 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16) statt. red

