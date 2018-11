Wie man mit Kränkung umgeht

Bergstraße.„Kränkungen sind Reaktionen auf seelische Verletzungen, die Ohnmacht, Enttäuschung und Wut auslösen. Die unguten Gefühle, bis hin zur Niedergeschlagenheit, halten oft tagelang an“, schreibt die Kreisvolkshochschule Bergstraße. In einem Kurs am 1. Dezember wird von 10 bis 17 Uhr im „Haus der Kirche“ in Heppenheim aufgezeigt, wie man Kränkungen abwehren kann und aus einem Kränkungszustand wieder herausfindet. Dabei helfen Übungen zur Stärkung der Selbstachtung und Selbstsicherheit. Die Teilnehmer sollen lernen, mit ihren wunden Punkte umzugehen. Schreibmaterial ist mitzubringen. zg

