Wie neutral muss Schule sein?

Bergstraße.Aus Sicht von Dr. Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt politische Bildung an der Goethe-Universität Frankfurt, war die Demokratie durch Apathie, Extremismus und Populismus schon immer latent bedroht. Nun rüttle jedoch die AfD durch ihre parlamentarische Vertretung an den Grundfesten der Demokratie. Dies stellt auch die Schulen vor neue Herausforderungen.

„Haltung statt Zurückhaltung“

Auf Einladung des Kreisverbandes Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gastiert Prof. Dr. Engartner am Dienstag, 24. September, um 17 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim und referiert zum Thema „Haltung statt Zurückhaltung: Wie neutral kann, darf oder muss Schule sein?“.

Schüler werden angeblich angehalten, über diverse Internetportale Lehrkräfte anzugeben, die sich im Unterricht negativ über die AfD geäußert haben, da ihnen das aus Sicht der rechten Partei untersagt sei. Stimmt dies etwa? Auf welche Art und Weise dürfen sich Lehrer überhaupt im unterrichtlichen Kontext äußern?

Wenn dann aber noch hinzukomme, dass nach einer Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung vier von zehn Schülern nicht wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Vernichtungslager der Nationalsozialisten war, dann müssen aus Engartners Sicht in den Kultusministerien die Alarmglocken schrillen, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung.

„Da demokratisches Bewusstsein keine anthropologische Konstante darstellt, sondern Tag für Tag erlernt werden muss, führt an der Aufwertung politischer Bildung an Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung kein Weg vorbei. Es darf nicht länger nur dann nach ihr gerufen werden, wenn sie als Feuerwehr gesellschaftliche Brandherde wie Politikverdrossenheit, Fremdenfeindlichkeit oder Jugendgewalt bekämpfen soll“, unterstreicht der Sozialwissenschaftler.

Zunächst wird Engartner in seinem Vortrag Gründe, Hindernisse und Perspektiven für den Auf- und Ausbau politischer Bildung skizzieren, um sie anschließend im Plenum gemeinsam zu diskutieren.

Tim Engartner ist neben seiner Tätigkeit an der Goethe-Universität Mitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, des Zentrums für Ökonomische und Soziologische Studien und Senior Fellow der Stiftung Neue Verantwortung. Seit 2016 ist er außerdem Sprecher der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Außerdem ist Engartner Autor für renommierte Zeitungen wie „Die Zeit“, „FAZ“, „taz“ oder „Der Freitag“. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019