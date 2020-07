Wie umgehen mit Fake News und Verschwörungstheorien?

Bergstraße.Bei der Junge Union Bergstraße gab es kürzlich einen Online-Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema „Kommunikation zu Zeiten Coronas“. Den Nachwuchspolitikern war es gelungen, einen renommierten politisch unabhängigen Experten auf diesem Gebiet zu gewinnen: Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Er hat sich in den vergangenen Wochen unter anderem durch Auftritte in den Medien einen Namen gemacht.

Der Wissenschaftler hat mit Beginn der Pandemie seinen Forschungsschwerpunkt auf die politische Kommunikation zu Zeiten Coronas verlagert und konnte folglich den Veranstaltungsteilnehmern einen umfassenden Einblick in verschiedenste Rhetorikmittel zur Krisenbewältigung geben.

In diesem Zusammenhang machte Kramer deutlich, dass es der Bundesregierung durch Ansprachen an die Bevölkerung gelungen sei, ein Gemeinschaftsgefühl sowie ein übergreifendes Pflichtbewusstsein zu generieren, das zur Eindämmung des Virus mitbeigetragen habe.

Um dies zu veranschaulichen, wurden gemeinsam mit den Diskussionsteilnehmern Ausschnitte verschiedener Fernsehansprachen von Kanzlerin Merkel der vergangenen Wochen analysiert. Als Kontrast dazu wurde anschließend ein Ausschnitt eines Videos des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann gezeigt. In diesem Zusammenhang wurde beleuchtet, welche rhetorischen Mittel Verschwörungstheoretiker und Verbreiter von Fake News vermehrt verwenden, um ihren Aussagen auch sprachlich mehr Geltungskraft zu verleihen.

„Durch diese Analyse erhoffen wir uns, dass wir in Zukunft Fake News oder Verschwörungstheorien noch schneller erkennen und dazu beitragen können, deren Verbreitung zu stoppen. Denn für unser demokratisches Gemeinwesen sind solche Aussagen Gift“, heißt es in der Pressemitteilung der Jungen Union.

Unter den knapp 30 Teilnehmern schloss sich ein reger Gedankenaustausch an. Online-Formate eigneten sich also nicht nur in Zeiten von Corona durchaus gut zum Informations- und Meinungsaustausch. red

