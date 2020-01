Wie wollen wir künftig wirtschaften?

Bergstraße.„Weniger Materielles – mehr Lebensqualität?“ Niko Paech, Doktor der Wirtschaftswissenschaften und Nachhaltigkeitsforscher, hält dazu am Montag, 10. Februar, einen Vortrag an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Beginn ist um 19 Uhr. Damit setzen die Globalisierungsgegner von Attac Bergstraße und der Förderverein der Karl-Kübel-Schule ihre Vortragsreihe über alternative Wirtschaftsmodelle fort. Förderer sind unter anderem die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der BUND, die Karl-Kübel-Stiftung und der DGB Bergstraße.

Nicht auf Wachstum setzen

Paech brachte in Deutschland ab 2006 den Begriff der Postwachstumsökonomie in die Diskussion um zukunftsfähige Wirtschaftssysteme ein. Dieser bezeichnet eine Wirtschaftsweise, die zur Versorgung des menschlichen Bedarfs nicht auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Laut Paech erfordern Ressourcenknappheit, psychische Grenzen („Überforderungssyndrom“), Krisenrisiken des Finanz-, Kapital- und Geldsystems, sowie ökologische Grenzen das Ende des Wachstums.

Paech unterstützt die weltweiten Klimaproteste. Er zeigt auf, dass Klimaschutz nur dann möglich ist, wenn unsere Wirtschaft grundlegend umgestaltet wird. Einzelne Klimaschutzmaßnahmen erkennt er als „Greenwashing“: Wenn wir einzelne Klimaschutzmaßnahmen ausführen und dabei Kosten sparen, entstehen Rebound-Effekte, die den Nutzen überwiegen. Damit ist gemeint, dass die Energiekosten, die im Passivhaus eingespart werden, für andere Dinge wie zum Beispiel für eine Flugreise oder ein größeres Auto ausgegeben werden können.

20-Stunden-Arbeitswoche

Paechs Lösung sieht deshalb eine 20-Stunden-Arbeitswoche vor. Damit könnte man die Wirtschaft verkleinern, ohne Arbeitslosigkeit herbeizuführen. Der Einzelne hätte weniger Geld, dafür aber mehr Zeit, was sich die meisten Menschen wünschen.

Was man nicht mehr mit Geld erwerben kann, würde man durch einen höheren Zeiteinsatz wieder nutzbar machen. Einen Fahrradschlauch kann man flicken, man muss keinen neuen kaufen. Geräte kann man selbst oder in einem Repair-Café reparieren lassen. Eine Bohrmaschine kann man vom Nachbar leihen, dafür bekommt er bei Bedarf meine Küchenmaschine. Genauso kann man sich mit Dienstleistungen unterstützen. Wer weniger kaufe, könne die Dinge dann auch wirklich nutzen. Dies führe zu mehr Zufriedenheit, einer zusammenrückenden Gesellschaft und einer entspannten Atmosphäre.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red

