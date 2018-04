Wieder auf Niveau des Vorjahres

Anzeige

Die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt in Südhessen hält weiter an. Das stellte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für den Monat April fest. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region ist wieder deutlich gesunken. „Aufgrund der guten Lage in der Wirtschaft und der positiven Verbraucherstimmung rechne ich damit, dass sich die gute Entwicklung auch weiter fortsetzen wird“, sagte Förster.

Im Bezirk der Darmstädter Agentur für Arbeit waren im März 19 764 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 280. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 4,7 Prozent.

Rückgang im Kreis Bergstraße

Anders als bei den Werten für ganz Südhessen sieht es beim Blick auf den Kreis Bergstraße aus. Der deutliche Rückgang der Zahl der Arbeitslosen führte dazu, dass inzwischen das Niveau des Vorjahres erreicht wurde. Aktuell wie vor Jahresfrist liegt die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent. Im Einzelnen bedeutet das, dass im Monat April im Kreis Bergstraße 5476 Menschen auf Arbeitssuche waren. Im März waren es noch 163 Menschen mehr, nämlich 5639.